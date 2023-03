Destituyen al gerente de Hondutel, Carlos Orbin Montoya

Montoya deja el cargo un año y un mes después de haber sido juramentado en 2022, aunque semanas atrás había descartado estar siendo removido de la gerencia de Hondutel. Fue el pasado 23 de febrero que aseguró que “ha llegado el momento que una persona venga a dirigir la empresa con la voluntad de trabajar. No estoy interponiendo mi renuncia ahora, sino que tiene que ser gradual e informativo, no es de me voy y tu vienes”, señaló en ese entonces.