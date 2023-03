Mauricio Rivera es denunciado por su exabogada por abuso y tráfico de influencias

“El puesto lo obtuve por propuesta del diputado Mauricio Rivera, persona a quien yo defendí legalmente cuando tuvo el problema de la inhabilitación. Resulta que el diputado simple y sencillamente me dio la espalda, ahora por capricho personal o porque de repente yo destapé que él quería meter a la Secretaría a ocupar las vacantes que existen a personas que no son de nuestro partido”, inició denunciando la exabogada del diputado.

A su vez, Katherin Vanessa Galo señaló que Rivera cumplió sus amenazas y por medio de la titular de la Secretaría de Trabajo, Sarahí Cerna, le fue notificada su destitución en su cargo.

“El tipo se ha molestado y me amenazó y está cumpliendo su amenaza, exigiendo que a mí me destituyan del cargo y lamentablemente las autoridades de la Secretaría de Trabajo, principalmente la ministra, me ha mandado a notificar que yo ceso en mi cargo porque se me venció el acuerdo interino que me habían dado”, apuntó.