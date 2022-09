Dictan auto de formal procesamiento a Mauricio Rivera por tres delitos

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto, un juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión contra Rivera, quien no puede salir del país, debe presentarse a la Secretaría una vez a la semana a firmar y no puede presentarse a las instalaciones de Ciudad Mujer.

El diputado Mauricio Rivera reaccionó luego que el juez le dictara auto de formal procesamiento por daños, tráfico de influencia y perturbación del orden públicos, además de mantenerle la suspensión como congresista y continuar el proceso en su contra.

Rivera dijo estar tranquilo y envió un mensaje a sus compañeros de bancada que pretendan ubicar a las bases de Libre en algún puesto de trabajo como él intentó hacerlo en Ciudad Mujer.

“Nunca fue una acción contra la mujer, sí les digo a mis compañeros de bancada que tengan cuidado cuando lleven un currículum a un ministerio porque los pueden acusar por tráfico de influencias y terminen inhabilitados”, señaló.

Asimismo, aseguró que no le preocupa estar suspendido del cargo y que en su momento se conocerá la verdad de los hechos, según dijo.

“Si hoy estoy suspendido durante el proceso entonces no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada porque no venimos así a este puesto por un interés particular, venimos por un interés de mi departamento y por luchar por los intereses de las bases que andan pidiendo trabajo. Por proponer a una mujer me han mantenido esta decisión, respetamos y seguimos enfrentando la justicia. Al final sabremos de que la verdad nos hará libres”.

Para concluir, Rivera dijo que “a la ofendida demando un gran saludo, es primera vez en la historia que suspenden a un congresista lo ayuda a las bases de Libre, nosotros estamos comprometidos cn Choluteca ya que estábamos luchando por el derecho de una mujer”.

“Es lamentable que una mujer que no tenga una maestría no pueda trabajar y desempeñar un cargo, que por el hecho de haber sido una perito mercantil no pueda trabajar”, cerró en relación a la mujer que buscó ubicar en Ciudad Mujer.