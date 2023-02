Carlos Montoya descarta haber sido destituido como gerente de Hondutel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de viralizarse por redes sociales su presunta renuncia o destitución, Carlos Orbin Montoya, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), desmintió que la decisión esté tomada.

+ Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

El aún titular de la empresa, aseveró que la decisión será transitoria, lo que podría tomar de 30 a 40 días para que ya no forme parte de Hondutel. En cambio, pasaría a ser embajador de Honduras en Costa Rica u otra oferta que puedan llegar este lapso de tiempo.

“Creo que ha llegado el momento que una persona venga a dirigir la empresa con la voluntad de trabajar. No estoy interponiendo mi renuncia ahora, sino que tiene que ser gradual e informativo, no es de me voy y tu vienes”, señaló.