Lucky Medina dice que le gustaría que Honduras fuera como “Venezuela, Nicaragua y Cuba”

Pero el funcionario contestó: “Ojalá, hombre”. Al mismo tiempo, argumentó que: “¿ya vio cuánto es el ingreso per cápita en Venezuela? ... Cuatro veces más alto que aquí en Honduras”.

“Escuche por ahí que el PIB per cápita (ajustado por PPP) de Venezuela es mayor que el de HND. Es cierto para el 2023 (dejo los datos). Pero lo que no escuche es que desde el 2000 Venezuela ha visto reducido su PIB per cápita en 59.4%, en 22 años se han vuelto tan pobres como HND”, aclaró Wilfredo Díaz, economista hondureño.