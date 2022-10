Salvador Nasralla denuncia que el gobierno practica “el nepotismo” y es comunista

“Mel me dijo: yo creo que vos vas a gobernar más que ella (Xiomara), vos sabés que a ella casi no le gusta, vos sos el que va a pasar en presidencial tomando las decisiones”, contó.

Entre tanto, Nasralla en medio de su descontento por no poder tomar decisiones presume que fue engañado. ADEMÁS: Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir son los presidentes del nuevo directorio del PSH

Mientras, el también presentador de televisión, arremetía en contra de Libre manifestó que “no va a venir ningún comunista a ensuciar. No le pongo nombre ni apellido, solo que hay muchos ilusos con ideales que no sirven, que no sirvieron ni en Cuba ni en Nicaragua, se meten en cosas que van a terminar hundiendo al pueblo hondureño”.

“Es decir, están todos los parientes de los que están en los puestos públicos, si fueran preparados bienvenidos, pero no lo son, están simplemente por amistad. Eso es corrupción ”, protestó el designado.

Estas prácticas se ejecutan pese a que el gobierno en víspera de las elecciones en las que resultaron ganadores, como promesa, dijeron de que no iban a dar trabajo a familiares o conocidos en cargos públicos... en el poder las acciones son otras.

Esto sucede en medio del proceso de divorcio de la alianza que Manuel Zelaya dio por rota, pero las otras partes involucradas aún no lo confirman.

Nasralla esta vez también analizó en el foro 30/30 que el Congreso Naciona l escuda que se siga traficando la droga en Honduras, al mismo tiempo que reveló que el asesor presidencial Manuel Zelaya le aclaró que Xiomara Castro, presidenta de Honduras, casi no iba a gobernar porque no le gusta, y que en todo caso sería él (Nasralla) quien dirigiría al país.

El CN y la droga

“La CICIH no se va a instalar, no hay duda, el Congreso no lo va a permitir porque entre ellos se tiene que proteger la sucesión del tráfico de drogas. El tráfico de drogas es una sucesión que nunca deja de pasar por Honduras”, desveló el designado presidencial.

Siguió: “Lo que puedo garantizar es que la droga sigue pasando por Honduras y por eso sigue muriendo gente y se van del país”.

Nasralla desconoce si están tomando medidas ante esta situación. “Si están haciendo algo no lo sé, porque no me invitan a los consejos de ministros como que yo fuera tarado o algún bachiller sin formación”, concluyó.

El designado a lo largo de los últimos meses está contra el gobierno por mantenerlo marginado de tomar decisiones de alto alcance y hasta desencadenó una batalla verbal en contra del esposo de Castro, Manuel Zelaya, y otros miembros de Libre.

DE INTERÉS: Salvador Nasralla: “La decisión final la toma Xiomara porque ella es la Presidente”

Hasta la mañana de este lunes, la presidenta de Honduras no ha dado respuesta ante las polémicas aseveraciones del designado, pues ella se encuentra en el II Foro Mundial de la Alimentación que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante su gira por Italia

Quien sí ya respondió fue el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pero no fue preciso al tema que Nasralla desveló sobre el paso de la droga.

“Mi Compromiso con el pueblo de Honduras desde la Presidencia del Congreso del Pueblo, lo firmé el 23 de diciembre, 2021 y es inquebrantable, con una agenda legislativa dada a conocer previo a mi mandado; un hecho sin precedentes, complementario con la Presidenta @XiomaraCastroZ”, posteó Redondo.