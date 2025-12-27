No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia

El Olimpia no perdonó al Real España en el estadio Nacional y la afición le respondió al león en el último juego por la triangular y ahora van a la final ante Marathón
Olimpia jugó su último partido por la fase de triangular del torneo Apertura y la afición no lo dejó solo.
El Olimpia ya llegaba clasificado a la final del torneo Apertura y más por eso los aficionados no podían faltar en este choque ante el Real España.
La alegría venía de todos lados y este aficionado lo dejó demostrado que hasta puso en riesgo su físico.
La familia olimpista se hizo presente en el Nacional, disfrutaron de un bonito encuentro deportivo ante el Real España.
Una de las novedades en la lista de jugadores convocados del Olimpia fue la del veterano delantero Jerry Bengtson que se ha recuperado de su lesión.
Otro que ha regresado y que es uno de los más esperados por los olimpistas es Edwin Rodríguez.
En cuanto al estadio Nacional se sigue intalando las butacas en el tendido de populares.
Ya se han instalado una gran parte de butacas y se espera que en los próximos días se de por terminado dicho trabajo.
Estos pequeños de las inferiores del Olimpia se pasearon por el estadio Nacional luciendo sus copas de campeón. ¡Muy bien, chicos!
Eduardo Espinel y Jeaustin Campos se dieron un tremendo saludo al principio del partido.
La mayor parte de aficionados en el estadio Nacional eran del Olimpia, pero estos dos se llevaron el respeto de muchos, ya que su equipo llegó eliminado a este juego y ellos dijeron presente.
Dereck Moncada dejará el Olimpia, pero en sus últimos juegos sigue demostrado su capacidad goleadora y le dio el triunfo a su equipo ante Real España.
El regreso de Edwin Rodríguez a la andadas, ha sumado minutos y eso es bueno para el león de cara a la final ante Marathón.