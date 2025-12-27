  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia

El Olimpia no perdonó al Real España en el estadio Nacional y la afición le respondió al león en el último juego por la triangular y ahora van a la final ante Marathón

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 21:19
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
1 de 14

El Olimpia no perdonó al Real España en el estadio Nacional y la afición le respondió al león en el último juego por la triangular y ahora van a la final ante Marathón

 Fotos: Marvin Salgado
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
2 de 14

Olimpia jugó su último partido por la fase de triangular del torneo Apertura y la afición no lo dejó solo.

 Fotos Marvin Salgado
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
3 de 14

El Olimpia ya llegaba clasificado a la final del torneo Apertura y más por eso los aficionados no podían faltar en este choque ante el Real España.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
4 de 14

La alegría venía de todos lados y este aficionado lo dejó demostrado que hasta puso en riesgo su físico.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
5 de 14

La familia olimpista se hizo presente en el Nacional, disfrutaron de un bonito encuentro deportivo ante el Real España.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
6 de 14

Una de las novedades en la lista de jugadores convocados del Olimpia fue la del veterano delantero Jerry Bengtson que se ha recuperado de su lesión.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
7 de 14

Otro que ha regresado y que es uno de los más esperados por los olimpistas es Edwin Rodríguez.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
8 de 14

En cuanto al estadio Nacional se sigue intalando las butacas en el tendido de populares.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
9 de 14

Ya se han instalado una gran parte de butacas y se espera que en los próximos días se de por terminado dicho trabajo.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
10 de 14

Estos pequeños de las inferiores del Olimpia se pasearon por el estadio Nacional luciendo sus copas de campeón. ¡Muy bien, chicos!
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
11 de 14

Eduardo Espinel y Jeaustin Campos se dieron un tremendo saludo al principio del partido.

No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
12 de 14

La mayor parte de aficionados en el estadio Nacional eran del Olimpia, pero estos dos se llevaron el respeto de muchos, ya que su equipo llegó eliminado a este juego y ellos dijeron presente.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
13 de 14

Dereck Moncada dejará el Olimpia, pero en sus últimos juegos sigue demostrado su capacidad goleadora y le dio el triunfo a su equipo ante Real España.
No se vio en tv: Arreglos en el Nacional, los campeones y novedades en lista de Olimpia
14 de 14

El regreso de Edwin Rodríguez a la andadas, ha sumado minutos y eso es bueno para el león de cara a la final ante Marathón.
Cargar más fotos