Análisis: ¿Por qué la alianza entre Libre y Salvador de Honduras solo duró un año?

Por su parte, Nasralla reiteró una vez más que el acuerdo que firmaron el 13 de octubre no se está respetando, en el sentido de que trabajarían en conjunto como una unión integrada, cosa que hasta el momento no sucede.

En opinión del analista político, Olban Valladares, debió de haber desde el principio un consenso entre las bases de Libre y del PSH, puesto que las alianzas deben de tener criterios compartidos para no derivar en una crisis.

“Las alianzas no se dan entre contrarios, lo que se hace entre contrarios es llegar a un arreglo de no agresión, pero no funcionan y yo siempre he dicho que las alianzas que no cuentan con la unidad de criterios en las bases, están pegadas con saliva”, explicó a EL HERALDO.

Según Valladares, Libre y PSH poseen una mezcla de opiniones particulares que dicen estar en una sola línea pero que “en la práctica no se toleran”.

En ese sentido, el experto recuerda que desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro ya existían disputas por la presidencia del Congreso Nacional.

Y es que, mediante el pacto que firmaron en la alianza, ambos partidos acordaron que la presidencia del Congreso Nacional estaría dada a un diputado del Partido Salvador de Honduras, en ese caso se eligió a Luis Redondo, pero al menos 20 parlamentarios de Libertad y Refundación se aliaron con el Partido Nacional y Partido Liberal para nombrar como presidente provisional a Jorge Cálix.

En un acto sin precedentes en Honduras, Redondo fue juramentado como presidente del Congreso Nacional y simultáneamente también realizó el mismo procedimiento Cálix.

La diferencia fue el lugar, Luis Redondo realizó el acto en el salón de sesiones del poder Legislativo, mientras que Jorge Cálix lo hizo en una sesión en Bosques de Zambrano, a unos 40 kilómetros al norte de la capital hondureña.

A partir de ese momento, el país se tornó bajo un panorama de incertidumbre que desató una crisis legislativa, misma que llegó a su fin el 7 de febrero con un acuerdo entre Cálix y Libre en el que aceptó desistir de su aspiración a dirigir el Legislativo.

En opinión de Valladares la inexperiencia de ambos líderes políticos, los hace cometer errores que desde ya ponen en riesgo la continuidad de Libre en el poder.

“Esa inexperiencia de ambos, porque también Libre nunca ha estado en el poder, los hace cometer una serie de errores tácticos y estratégicos que seguramente ya pusieron en riesgo su continuidad en el poder en las próximas elecciones, porque parece ser que no les ha caído el veinte en el sentido de que no cuentan con un caudal electoral lo suficiente como para sentirse seguros de que puedan mantener esa cuestión”, declaró.

