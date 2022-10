“Un reino dividido va al fracaso”: diputado Umaña pide prudencia a líderes de la Alianza

ADEMÁS: Roberto Contreras es confrontado por secretarios de Estado tras decirle a presidenta Castro que de la cara

Conflictos

En medio de la emergencia provocada por la tormenta tropical Julia, surgió una controversia política entre el designado presidencial Salvador Nasralla y el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.

Nasralla señaló que el actual gobierno no lo considera para tomar decisiones a pesar de que el 12 de octubre de 2021, firmaron un acuerdo que incluía la potestad de hacerlo y de nombrar funcionarios en el Estado.

Yo hice un trato con “Mel” Zelaya que lo firmó también Xiomara Castro y lo firmó Pedro Barquero, en donde íbamos a designar juntos a los ministros, directores y al personal que iba a trabajar.

“Íbamos a tomar la decisiones juntos y yo no he sido considerado para tomar ninguna decisión”, reprochó Nasralla en el programa Frente a Frente.

Afirmó que “ya llevamos más de ocho meses y no se han tomado las decisiones que yo pensé que se iban a tomar a partir del 27 de enero, por lo tanto, no me siento culpable de este abuso de autoridad cometido por “Mel” Zelaya, al no permitirme tomar la decisiones junto a su esposa”.



“La prioridad del gobierno actual al que yo pertenezco es la parte ideológica y no la parte tecnológica. Yo soy un tecnológico, por ahí se están burlando que soy científico, pues claro se tienen que burlar porque no han tenido la oportunidad de estudiar”, declaró.

En seguida, el expresidente Manuel Zelaya escribió en sus redes sociales que “la misma élite que nos sacó en el 2009, pretenden continuar el saqueo de Honduras y buscan aliados y voceros para atacar a Xiomara Castro porque les estorba”.