Bancadas del PSH y PL no apoyarán Ley del CNDS por falta de consensos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y del Partido Liberal (PL) reafirmaron su rechazo y acompañamiento para aprobar la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Los consensos para la aprobación del polémico proyecto de decreto se encuentran empantanadas desde hace más de dos meses debido a la inconformidad dentro de la cámara legislativa de casi todas las bancadas con la normativa enviada por el Poder Ejecutivo desde septiembre.

No obstante, ante la falta de acuerdos, ambas fuerzas políticas elaboraron un nuevo borrador de sugerencias para ser implementadas dentro del dictamen original, de la cual hasta el momento no ha habido una respuesta por parte del oficialismo.

“En primer lugar y en ningún momento se ha expresado que el PSH acompañará con la aprobación de la Ley del CNDS dado que seguimos a la espera de ser convocados a una reunión en la cual se nos dará sobre una respuesta de nuestras observaciones”, expresó la diputada del PSH, Maribel Espinoza.

El proyecto de decreto fue ampliamente cuestionado por todas las fuerzas políticas dentro del CN, además de diversas críticas por organizaciones de sociedad civil así como expertos en la materia, por calificarlo como una forma peligrosa de centralizar el poder en la figura presidencial y la secretaría ejecutiva.

Por su parte, el diputado liberal Marlon Lara manifestó que “si no incorporan nuestras sugerencias no vamos a apoyar esa ley. Aún no hay reuniones, tienen que darnos el dictamen con nuestras observaciones allí”.

Asimismo, el parlamentario confirmó que la aprobación de la Ley del CNDS fue agendada el pasado martes y que la sesión habría sido suspendida por falta de consensos y quórum, por lo que se prevé que esta semana vuelva a ser introducida.

