Gabriela Castellanos: “Uno de los objetivos de toda dictadura es desmantelar las organizaciones que constituyen la voz de la sociedad”

Otro en reaccionar fue Luis Javier Santos Cruz , el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quien lamentó las intenciones del Congreso Nacional de desarticular el CNA.

“Me cuesta creer que se este pensando en intervenir, mucho menos en desarticular al CNA, su trabajo ha sido extraordinario e importante dentro de un sistema de lucha contra la corrupción”, apuntó.

Por su parte, Hugo Noé Pino, artífice del Plan de Gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, explicó que se trata simplemente de una especulación ante la falta de informarse.

“Es impresionante como a pesar de reconocer que no conocen el proyecto de las mesas ciudadanas, se especula que quiere desaparecer al CNA. No hay ninguna intención en ese sentido, ¿porqué no esperan leer el proyecto primero? Espero que no hayan otras motivaciones al respecto”, escribió.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es una organización de sociedad civil creada en 2014 y dedicada a combatir la corrupción en Honduras, pues desde su existencia han realizado diversas investigaciones para sacar a la luz polémicos casos de corrupción y acusaciones.

