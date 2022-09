Salvador Nasralla sí tiene una partida discrecional, asegura ministro de la Presidencia

Eso sí, se confirmó que son L 12 millones anuales y no 48 como apuntó Zelaya.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor , indicó que el designado Salvador Nasralla sí tiene una partida discrecional como lo manifestó el asesor Manuel Zelaya Rosales , pero la misma no es confidencial.

“Mel” pide a Nasralla devolver “12 millones” y secretarías de Estado para no parecer oportunista

Para demostrar honradez y no parecer oportunista, Manuel Zelaya, asesor presidencial, pidió al designado presidencial, Salvador Nasralla, devolver 12 millones de lempiras y las secretarías de Estado que son presididas por el Partido Salvador de Honduras.

“Mi querido Salva, si no estás conforme deberías ser honrado y devolver los 12 millones que te dio Xiomara para tu uso discrecional”, pidió Zelaya, también esposo de la presidenta hondureña Xiomara Castro”.

De los 12 millones que menciona Zelaya, no explicó si el dinero es una regalía o para otra situación, pero sí aclaró que fue para uso discrecional. De ser cierto, Nasralla aún no ha brindado cuentas o no ha desmentido esta versión.