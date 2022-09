“Una reunión de Mel Zelaya con los ministros no resuelve nada”, asegura Salvador Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fuertes críticas lanzó este viernes el designado presidencial Salvador Nasralla al gobierno de Xiomara Castro, luego de la reunión de emergencia que se realizó el jueves ante las lluvias que mantienen anegado el país.

Según comentó el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH), no será con reuniones en las que solo se muestra lo que se pretende hacer con lo que se le ayudará a la población o se solventará el problemas de las inundaciones en la Nación.

Por lo tanto, el también comentarista deportivo aseguró en Frente a Frente que lo que la presidenta debe hacer es “poner a cargo a una persona que entienda. La parte gerencial, la parte de presidente de país que se rodee de las personas que saben y tomen la decisión inmediata”.

Nasralla dejó ver que el gobierno lo tiene excluido de las tomas de decisiones y en cambio se le ha dado al expresidente Manuel Zelaya, actual asesor de Castro, la potestad para tomas las decisiones.

“Si a mí me dan a ejecutar el presupuesto para poderlo hacer yo me voy a San Pedro Sula y lo ejecuto y por supuesto me reúno diariamente con los ministros y los expertos que haya que reunirse, eso tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro”, mencionó.