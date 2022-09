Bancadas rechazan el proyecto de mesa de participación ciudadana en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las bancadas de los partidos Nacional (PL), Liberal (PL) y Salvador de Honduras (PSH) se pronunciaron en contra de la aprobación del proyecto de la Mesa de Participación Ciudadana, remitido al Congreso Nacional la semana pasada por el Poder Ejecutivo.

EL HERALDO consultó a diputados de las tres fuerzas políticas del órgano unicameral, sin embargo, los parlamentarios coincidieron en el total desconocimiento del proyecto, debido a que no ha sido socializado con ninguna de las bancadas del CN.

No obstante, los representantes de las fuerzas políticas sentaron su posición negativa debido a que consideraron el proyecto como una posible amenaza de intervencionismo a futuro para desmantelar el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

“Si se pretende crear nuevos espacios de participación ciudadana, esto no debe implicar cerrar otras plataformas, como es el caso del Foro Nacional de Convergencia (Fonac). Antes fue contra el CNA y la ASJ, está claro que lo que el gobierno quiere es achicar los espacios de la sociedad civil”, expresó el jefe de bancada Tomás Zambrano.

Asimismo, el diputado liberal Marlon Lara arguyó que “hasta este momento ni siquiera nos ha llegado a la mano el proyecto, vamos a analizar este tema, si este proyecto no beneficia el país no lo estaremos apoyando, no estamos de acuerdo, como se dice hasta ahora, que el gobierno desmantelaría todas las instituciones que le incomodan y se ha hablado del CNA”.

En la misma línea la parlamentaria Maribel Espinoza manifestó que “hay que estudiar la ley para un establecimiento de país, porque no podemos permitir que se quiera intervenir el CNA, una entidad de lucha contra la corrupción”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, enfatizó que “la propuesta lo que busca es brindar un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, puedo asegurar que esta normativa, no busca una constituyente”.

