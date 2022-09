Luis Redondo responde al CNA por su informe y asegura que es fake news

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, se refirió en respuesta al informe que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) donde se evidenció un pobre desempeño legislativo por parte de los diputados.

A ese informe se sumaron las declaraciones de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien afirmó que la actual junta directiva era ilegal y la única legal fue la que se instaló en el reciente Congreso Infantil.

“Ellos están equivocados. La junta directiva está firme, fue electa constitucionalmente y lamentaría que esta posición sea una posición política”, inició diciendo Redondo.

Con respecto a la producción legislativa, el CNA precisó que 20 congresistas no han presentado ni un tan solo proyecto de ley, además que solo se han aprobado 67 proyectos de los 478 presentados.

LEA: El CNA aplaza al Congreso de Luis Redondo y evidencia su pobre desempeño

El titular del CN mostró otros datos y aseguró que “hasta la fecha se han presentado 609 proyectos. Libre ha presentado 271 proyectos de decreto, el Partido Nacional ha presentado 125, PSH con 91, Partido Liberal con 85, Democracia Cristiana con cuatro y el PAC solo uno. Desde el Poder Ejecutivo han venido un total de 36”.

Asimismo, catalogó de “fake news” lo contenido en el informe del Consejo Nacional Anticorrupción. “Cualquier cosa que diga algo diferente a estos números es una fake news. Me dicen que el diputado Ramón Barrios no tiene producción legislativa y eso no es cierto porque dictaminó el informe de la extradición de Juan Orlando Hernández, además estuvo en la comisión de la Junta Nominadora, está en la Comisión de la concesión del aeropuerto de Palmerola”, sostuvo.

Redondo cerró diciendo que “un diputado no puede ser medido solo por sus proyectos y así hay muchos ejemplos en el Congreso”.

ES DE INTERÉS: Gobierno instruye demoler peaje en Santa Cruz de Yojoa