López reta a Ochoa: "¿En qué parte de la ley dice que la verificación debe ser por computadora?"

Por lo anterior, Cossette retó públicamente a Ochoa a que "me muestre en qué parte de la ley dice que la verificación debe ser por data centers o por computadora. La ley, en su artículo 283, dice que el CNE analizará, verificará y sumará los datos. El CN no eligió el data center. ¿En qué parte dice que deben ser computadoras las que tienen que sumar por sí mismas?".

Explicó que a las 9:41 de la mañana se le mandó un mensaje a Ochoa donde se le explicaba que la acción anterior era para salvaguardar el proceso para que no se declarara desierto. No obstante, él no estaba en el edificio. "Yo le pregunto: ¿Dónde estaba usted? Y lo leyó (el mensaje) a las 9:43 a.m., porque bloqueó las leyes del pueblo?

"Con la ley en la mano, la conciencia tranquila, la verdad en la boca y la dignidad del pueblo, voy a defender esto hasta el final, porque nos están persigueindo, amenazando y amedrentando", defendió.