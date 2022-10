Roberto Contreras es confrontado por secretarios de Estado tras decirle a presidenta Castro que de la cara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una nueva pelea entre los mismos miembros de Libre, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró que nunca le faltó el respeto a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, después de pedirle que salga ante la emergencia del país.

Pero sí reiteró que Castro debería estar en Choloma junto al pueblo.

La alerta máxima se encendió en la zona norte del país por inundaciones producto de las lluvias que está dejando la tormenta tropical Julia y ante un catastrófico escenario el edil sampedrano instó a Castro a que fuera a trabajar a la zona norte, lugar donde la necesitan.

Esto desató que varios secretarios de Estado, diputados y simpatizantes de Castro se volcaran en contra de Contreras, al mismo tiempo en el que le argumentaron todos los trabajos que la presidenta está haciendo.

Y no fue todo, a Contreras hasta lo acusaron de una deuda millonaria a los Bomberos de San Pedro Sula que no ha pagado sin justificación.

Ante la férrea defensa que apoyó a Castro, el edil cerca de la madrugada de este lunes publicó un video aclarando que nunca le faltó el respeto a la mandataria y que la cuenta que publicó el video anterior es falsa, pero con respecto a sus declaraciones nunca las negó.



Conflicto:

“Doña Xiomara Castro de Zelaya, por favor, habrá una partida para los alcaldes de la zona norte que no tienen ni siquiera una lancha para ir a sacar y rescatar a las personas. Es el momento de que salga nuestra presidenta también y diga aquí estoy en la zona norte”, pidió enérgicamente Contreras.

“Véngase mañana para acá a la costa norte, esté con nosotros, así como andamos nosotros todos enlodados aquí en Chamelecón, somos su pueblo, nosotros votamos por usted, la llevamos al poder, entonces este es el momento de ayudar”, agregó.

No tuvo que transcurrir mucho tiempo cuando a Contreras le llovieron críticas y hasta acusaciones.

En esta misma noche trascendió un supuesto audio de Tomás Vaquero, titular de Gobernación y Justicia, exigiendo explicaciones a Contreras en nombre de Castro.

“Te estoy llamando por parte de la señora presidenta. Creo que estás un poco desinformado en torno a todo lo que el gobierno de la República está haciendo en la emergencia. Creo que no es correcto en cómo te has manifestado en una entrevista que tú diste y debes responder por ella”, advirtió Vaquero.

Contreras, exaltado, le respondió: “No tengo ni idea de quién escribió esa estupidez ahí. Yo estoy para apoyar al gobierno de Xiomara, mejor no me mandés esas cosas porque bien sabés que son falsas. Yo aquí estoy echando ver... (palabra malsonante), sacando gente de Chamelecón para que me estés mandando esas pende..... (palabras malsonantes).