Salvador Nasralla afirma que no volverá a hacer alianza con Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de cruces verbales con el asesor de gobierno Manuel Zelaya, el designado presidencial Salvador Nasralla desestimó el martes renunciar a su puesto y anunció que no volverá a hacer una alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre).

La reacción del funcionario obedece a la sugerencia que Zelaya le hizo a través de Twitter, que “si se sentía incómodo en el gobierno, podía hacerse a un lado”.

“Fui electo por el pueblo y cuando lo elige a uno el pueblo no se puede renunciar, ya que sería una bofetada para la gente que confió en mí, un designado o un presidente no puede renunciar y en mi caso la inconformidad es que la gente espera mucho de mí. Lo que le dijimos a la gente en campaña es que con Xiomara íbamos a tomar decisiones juntos”, señaló Nasralla.

Asimismo, el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) hizo énfasis en que planea seguir con aspiraciones políticas en las próximas elecciones, pero no más al lado de Libre.

“Con Libre no porque tengo un documento firmado de puño y letra por Xiomara Castro y Manuel Zelaya donde se ve que no cumplieron lo establecido, aunque Mel dice que sí lo cumplió, pero no es así”, anunció.

No obstante, el designado comentó que llegar a la Presidencia de la nación continúa siendo una meta ya que hay gente que se lo pide, aseveró. “Si sigo buscando la Presidencia es porque la gente me lo está pidiendo, porque ahora que estoy ahí me doy cuenta de las oportunidades que existen. A ‘Mel’ lo que le digo es que lo mío es querer ayudar y si no me dejan, entonces que el pueblo los juzgue”.

El designado, quien en plena emergencia por lluvias estaba en Miami, EUA, en el partido Honduras vs. Argentina, aseguró que desde el 28 de noviembre pasado no se reúne con Castro.

