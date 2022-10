Salvador Nasralla: “La decisión final la toma Xiomara porque ella es la Presidente”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial, Salvador Nasralla, se manifestó luego de las declaraciones del asesor presidencial Manuel Zelaya, sobre el rompimiento de la alianza entre el Partido Salvador de Honduras (PSH) y Libertad y Refundación (Libre).

“Quien tendría que decir de un fin de la alianza sería en una reunión con la máxima autoridad Xiomara Castro. Me atacan porque soy la piedra en el zapato”, dijo Nasralla a un medio nacional.

El designado enfatizó que la “decisión final la toma Xiomara (Castro) porque ella es la presidente”, haciendo alusión a las atribuciones que se toma Zelaya en su cargo como asesor y que han sido cuestionadas por varios sectores.

LEA: Rasel Tomé: Nasralla todavía puede reconstruir la alianza

Puntualizó que la alianza estaba rota desde que “Mel” Zelaya no cumplió con el acuerdo que hicieron y reiteró que aunque no les guste seguirá en su puesto “sirviendo al pueblo”.

“Yo soy designado presidencial le guste o no le guste a Mel Zelaya, yo soy parte porque fui electo por el pueblo”, declaró.

El líder del PSH subrayó: “Yo voy a continuar en mi puesto, el sueldo no me lo pueden quitar, el presupuesto me imagino que sí”. Asimismo apuntó a que para que la alianza esté rota “se debe escuchar las voces de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya, Pedro Barquero y la suya, quienes firmaron la alianza en 2021”.

Nasralla también se refirió a los supuestos insultos de él contra Zelaya Rosales y Castro, a lo que manifestó que “yo no insulté absolutamente a nadie”.