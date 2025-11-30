Smartmatic reacciona por fallas en biométricos: "Es un comportamiento normal"

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Los electores están reportando fallas en el sistema biométrico en diferentes centros de votación a nivel nacional. El problema inició en el Distrito Central, pero se ha extendido a otros municipios y departamentos del país.Ante <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/fallas-sistema-biometrico-que-hacer-al-votar-elecciones-honduras-2025-HM28428953" target="_blank">estos inconvenientes técnicos en plena celebración de las elecciones generales 2025</a> en Honduras, Francisco Campos, representante Smartmatic para Honduras, respondió brevemente a EL HERALDO Plus cómo están solventando la situación."Los problemas que se han presentado (porcentualmente pocos), han correspondido a factores que son incididos por problemas en capacitación, identificación de adultos mayores (huellas disminuidas) que es un aspecto normal, algunos relacionados a comunicaciones", respondió CamposAñadió que "todo (va) dentro del marco normal del proceso. A través del <b>call center del CNE</b> y con apoyo técnico nuestro, los incidentes se han atendido y ya se ha ido normalizando, ese pequeño porcentaje de reportes. Cada incidente que se reporta se atiende a través de CNE y con apoyo de nuestros especialistas".El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/smartmatic-retira-proceso-contratacion-conectividad-satelital-elcciones-honduras-2025-AE27894657" target="_blank">representante de Smartmatic,</a> dijo que "en la última hora, en nuestro caso, el número de llamadas ha sido muy bajo. Siempre es un comportamiento normal de la operación, que al inicio las llamadas suben y luego bajan y se normalizan y concentran sobre problemas que si pueden corresponder a aspectos técnicos".