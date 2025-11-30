Smartmatic reacciona por fallas en biométricos: "Es un comportamiento normal"

Smartmatic atribuye las fallas del sistema biométrico durante las elecciones generales a la falta de capacitación y al desgaste en las huellas disminuidas de los hondureños

Smartmatic es la empresa responsable de proveer y operar el sistema biométrico para las elecciones generales 2025, en las que participan más de 6.5 millones de hondureños.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los electores están reportando fallas en el sistema biométrico en diferentes centros de votación a nivel nacional. El problema inició en el Distrito Central, pero se ha extendido a otros municipios y departamentos del país.

Ante estos inconvenientes técnicos en plena celebración de las elecciones generales 2025 en Honduras, Francisco Campos, representante Smartmatic para Honduras, respondió brevemente a EL HERALDO Plus cómo están solventando la situación.

"Los problemas que se han presentado (porcentualmente pocos), han correspondido a factores que son incididos por problemas en capacitación, identificación de adultos mayores (huellas disminuidas) que es un aspecto normal, algunos relacionados a comunicaciones", respondió Campos

Añadió que "todo (va) dentro del marco normal del proceso. A través del call center del CNE y con apoyo técnico nuestro, los incidentes se han atendido y ya se ha ido normalizando, ese pequeño porcentaje de reportes. Cada incidente que se reporta se atiende a través de CNE y con apoyo de nuestros especialistas".

El representante de Smartmatic, dijo que "en la última hora, en nuestro caso, el número de llamadas ha sido muy bajo. Siempre es un comportamiento normal de la operación, que al inicio las llamadas suben y luego bajan y se normalizan y concentran sobre problemas que si pueden corresponder a aspectos técnicos".

Los hondureños han reportado fallas en el sistema biométrico en varios centros de votación a nivel nacional.

(Foto: El Heraldo)

Smartmatic es la empresa encargada de proveer y operar el sistema biométrico que utiliza el Consejo Nacional Electoral para verificar la identidad de los votantes en Honduras.

Su plataforma integra lectores de huella, cámara y acceso al padrón, lo que permite confirmar que cada ciudadano corresponde al registro oficial antes de emitir el sufragio.

La compañía suministró los dispositivos usados en las elecciones de 2021 y nuevamente fue adjudicada para el proceso de 2025, responsable de actualizar el software, el sistema central de identificación y el hardware necesario.

Aunque su tecnología es presentada como un mecanismo para evitar suplantaciones y fortalecer la transparencia electoral, la firma se mantiene bajo el escrutinio público debido a señalamientos y controversias internacionales que han generado debate sobre la confianza en los sistemas contratados por el Estado hondureño.

