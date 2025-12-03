“En Honduras tienen procesos bastante lentos”: Nasralla sobre el avance del escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, advirtió este miércoles 3 de diciembre que todavía no existe una definición en los resultados electorales debido al lento avance del procesamiento de actas. A través de su cuenta de X, Nasralla aseguró que aún deben ingresarse 3,570 actas al sistema, por lo que no es posible confirmar una tendencia definitiva. “Les decía ayer que hoy 3 de diciembre esperaba tener ya una definición en este asunto de los resultados electorales para presidente”, lamentó el candidato.

Continúo indicando que "infortunadamente" los procedimientos del país continúan siendo "bastante lentos" y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe sujetarse a su normativa interna. El aspirante liberal también señaló que, con los datos ya procesados, mantiene una diferencia preliminar a su favor: "Lo que ustedes han visto es que tengo una diferencia, aproximadamente, de 15 mil a 20 mil votos". No obstante, insistió en que no corresponde adelantar conclusiones, hasta que el CNE avance en el escrutinio y se refleje la realidad que aún se mantiene incierta para el país.