Juan Orlando Hernández volverá a manejar sus redes sociales, asegura su familia

La cuenta de X del expresidente Juan Orlando Hernández sorprendió con un nuevo mensaje en el que afirman que de ahora en adelante él manejará sus cuentas

  • 03 de diciembre de 2025 a las 16:56
Se presume que, en los próximos días u horas, Hernández podría realizar sus primeras declaraciones directas.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.- La familia del expresidente Juan Orlando Hernández anunció este miércoles 3 de diciembre que el exmandatario retomará el manejo personal de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El mensaje fue publicado en la cuenta de X del propio Hernández, luego de que se diera a conocer que fue puesto en libertad tras el indulto cedido por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Con mucha alegría comunicamos que las cuentas de Juan Orlando ahora serán manejadas personalmente por él. Dios es grande”, indicó el breve mensaje firmado por la familia Hernández García.

Sale a la luz primera foto de Juan Orlando Hernández tras salir de prisión por indulto de Trump

Se presume que, en los próximos días u horas, Hernández podría realizar sus primeras declaraciones después de estar más de tres años recluido en una prisión en Estados Unidos.

Cabe recordar que, el exmandatario fue extraditado a Estados Unidos en 2022 por delitos relacionados con narcotráfico. Posteriormente, fue declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión.

La historia cambió hace menos de una semana, cuando de forma sorpresiva, Trump anunció que le daría un indulto o perdón total a Hernández. Incluso aseguró que "Biden -expresidente estadounidense- le tendió una trampa a JOH"

La carta íntegra que Juan Orlando Hernández envió a Donald Trump para pedir indulto

El exmandatario hondureño fue liberado el pasado lunes 1 de diciembre, tan solo días después de que Trump anunciará un perdón total.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
