Juan Orlando Hernández volverá a manejar sus redes sociales, asegura su familia

Tegucigalpa, Honduras.- La familia del expresidente Juan Orlando Hernández anunció este miércoles 3 de diciembre que el exmandatario retomará el manejo personal de sus cuentas oficiales en redes sociales.
El mensaje fue publicado en la cuenta de X del propio Hernández, luego de que se diera a conocer que fue puesto en libertad tras el indulto cedido por el presidente estadounidense Donald Trump.
“Con mucha alegría comunicamos que las cuentas de Juan Orlando ahora serán manejadas personalmente por él. Dios es grande”, indicó el breve mensaje firmado por la familia Hernández García.
Se presume que, en los próximos días u horas, Hernández podría realizar sus primeras declaraciones después de estar más de tres años recluido en una prisión en Estados Unidos.
Cabe recordar que, el exmandatario fue extraditado a Estados Unidos en 2022 por delitos relacionados con narcotráfico. Posteriormente, fue declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión.
La historia cambió hace menos de una semana, cuando de forma sorpresiva, Trump anunció que le daría un indulto o perdón total a Hernández. Incluso aseguró que "Biden -expresidente estadounidense- le tendió una trampa a JOH"
El exmandatario hondureño fue liberado el pasado lunes 1 de diciembre, tan solo días después de que Trump anunciará un perdón total.