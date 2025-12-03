Juan Orlando Hernández volverá a manejar sus redes sociales, asegura su familia

Tegucigalpa, Honduras.- La familia del expresidente Juan Orlando Hernández anunció este miércoles 3 de diciembre que el exmandatario retomará el manejo personal de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El mensaje fue publicado en la cuenta de X del propio Hernández, luego de que se diera a conocer que fue puesto en libertad tras el indulto cedido por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Con mucha alegría comunicamos que las cuentas de Juan Orlando ahora serán manejadas personalmente por él. Dios es grande”, indicó el breve mensaje firmado por la familia Hernández García.