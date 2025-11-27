Libre, de alabar el TREP a no aceptar los resultados preliminares

Tegucigalpa, Honduras. La postura de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) de no reconocer los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es considerada por analistas como una actitud antidemocrática y una jugada al sentirse perdida.

Para el analista Miguel Cálix, todos los candidatos presidenciales se sometieron a las mismas reglas, lo que implicaba aceptar los resultados preliminares y solamente cuestionarlos si en el transcurso de la jornada hay alguna irregularidad.

Consideró que lo manifestado por Moncada sobre no reconocer los conteos preliminares del TREP es una estrategia para demeritar al árbitro. El gran riesgo es que el ganador de las elecciones necesita que todos los participantes respeten las reglas que estuvieron dispuestos a seguir.

“Cuando nosotros vemos que un candidato o una candidata se niega a aceptar los resultados aun cuando tiene un representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que ha tenido la capacidad de paralizar ese órgano, de imponer y hasta convencer a sus compañeros en algunos temas, me parece que es una pena”, criticó.

No se ve bien que ahora se nieguen “a seguir las reglas que ellos mismos han construido, que ellos mismos han definido, que ellos mismos estructuraron. Para mí esto solo habla de la vocación antidemocrática del candidato”, agregó.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cálix es del criterio que la candidata oficialista dice que no aceptará los conteos como parte de su estrategia de campaña, cuando es de conocimiento universal que el TREP es un sistema de transmisión preliminar de resultados y que finalmente el voto válido es el de la totalización de actas.

No es la primera vez que los dirigentes de Libertad y Refundación amenazan con no reconocer los resultados y la única razón para que 2021 no protestaran se debe a que la diferencia fue a favor del partido, recordó.

Hoy, otra vez, se ha recurrido a la retórica del fraude, apoyándose en que durante los juicios contra Juan Orlando Hernández en Nueva York se mencionó manipulación en las elecciones de 2017. Sin embargo —recordó—, en ningún momento se afirmó que el fraude abarcará la totalidad de los resultados; de ser así, Libre no habría obtenido representación en alcaldías ni en el Congreso Nacional.

Igualmente, el analista recordó que, en la validación de los resultados, la observación internacional ha sido clave, lo que fue visible en los procesos de 2013, 2017 y 2021, "con la diferencia que en este caso Libre no brincó porque los resultados le favorecían ampliamente".

En estos nuevos comicios, las misiones de observación estarán presentes y serán capaces de analizar y ver si se cumplieron los criterios mínimos para una elección transparente.

Por otro lado, "en caso de cuestionamiento de los resultados por parte de Libre, ellos podrían sacar gente a protestar en las calles, pero también lo harían los partidos Liberal y Nacional en caso de verse afectados", dijo Cálix.