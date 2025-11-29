La Misión de la OEA llama a hondureños votar "masiva y pacíficamente" este domingo

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, dirigió un mensaje este sábado 29 de noviembre al país en vísperas de las elecciones generales. En el video compartido en redes sociales, exhortó a los hondureños y a los actores políticos a actuar con responsabilidad durante la jornada de este 30 de noviembre. "La misión de la OEA invita al pueblo de Honduras a participar masiva y pacíficamente en la elección de mañana 30 de noviembre” y pidió a todos los sectores “respetar el derecho ciudadano a elegir, esperando los resultados que entregará la autoridad electoral.”

El jefe de misión subrayó la importancia de evitar mensajes que generen confusión durante el proceso. "Es de especial importancia la prudencia de los poderes del Estado, las personas en posiciones de responsabilidad en la institucionalidad electoral, las candidaturas, los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional, para no anticipar mensajes que puedan introducir incertidumbre al proceso". En su mensaje también enfatizó el papel constitucional de las Fuerzas Armadas. "La misión ratifica la necesidad de conservar el rol apolítico y no deliberante que les manda la Constitución en su artículo 272." Loizaga detalló que los 101 observadores, desplegados en los 18 departamentos del país, han sostenido encuentros con diversos sectores involucrados en el proceso electoral.