  1. Inicio
  2. · Honduras

Petro ante anuncio de indulto a JOH por parte de Trump: "Es desmoralizante"

Petro respondió a las declaraciones de Trump sobre destruir “fábricas de cocaína” e invitó al líder estadounidense a visitar Colombia para ver la lucha antidrogas

  • 29 de noviembre de 2025 a las 09:35
Petro ante anuncio de indulto a JOH por parte de Trump: Es desmoralizante

“Indultar a un narcotraficante es desmoralizante para quienes arriesgamos la vida combatiendo el narcotráfico”, aseguró Petro.

 Foto: EFE.

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de "desmoralizante" que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas.

"Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico", expresó Petro en un mensaje publicado en X. Trump anunció que concederá "un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado (..) muy severamente y muy injustamente".

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Johel Zelaya anuncia acciones contra JOH tras promesa de indulto de Donald Trump

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero de "El Chapo" Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país. En ese sentido, el mandatario colombiano manifestó que "Trump dijo que le gustaría destruir 'fábricas de cocaína'" y defendió que su Gobierno destruye "un promedio de nueve laboratorios por día".

"Invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico", añadió Petro.

Lista completa de indultos de Donald Trump: JOH y más de 1,600 personas

Colombia y Estados Unidos viven una escalada de tensiones diplomáticas que comenzó en enero con la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca y se agravó en los últimos meses por diferencias entre ambos líderes en la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha acusado a Petro, como a su homólogo venezolano, de ser un líder del narcotráfico, y por esos supuestos vínculos fue sancionado e incluido, junto a varios allegados, en la llamada 'Lista Clinton', mientras EE.UU. intensifica su ofensiva militar en aguas del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas, un operativo que desde septiembre acumula más de 80 muertes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias