Petro ante anuncio de indulto a JOH por parte de Trump: "Es desmoralizante"

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de "desmoralizante" que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas.

"Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico", expresó Petro en un mensaje publicado en X. Trump anunció que concederá "un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado (..) muy severamente y muy injustamente".

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.