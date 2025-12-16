"Nadie le va a dar golpe a su mal gobierno": Así reaccionan sectores al supuesto golpe que denunció Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores cuestionaron a la presidenta Xiomara Castro luego que denunciara un supuesto intento de golpe de Estado a pocas semanas que entregue el poder. La madrugada de este 16 de diciembre, Castro afirmó que existe este plan y -además- se está planificando el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández para que sea él quien proclame al nuevo presidente de Honduras.

Desde la oposición criticaron fuertemente a la mandataria y afirmaron que Libertad y Refundación (Libre) no quiere entregar el poder. Inclusive, diputados como Johana Bermúdez del Partido Nacional dijeron que la presidenta Xiomara Castro necesita ayuda profesional con urgencia.

Reacciones tras la denuncia de Xiomara Castro:

Johana Bermúdez: “Hay que ingresarla ya al HOSPITAL MARIO MENDOZA O AL HOSPITAL SANTA ROSITA por una crisis aguda de SÍNDROME HUBRISSS Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Manifestaciones frecuentes: 1. Creencia de apoyo masivo inexistente. El líder “ve” respaldo popular donde hay rechazo o silencio. 2. Interpretación delirante de la crítica. Toda oposición es percibida como conspiración, traición o ataque externo coordinado. 3. Autopercepción mesiánica. Sensación de ser elegido por la historia, Dios o el destino. No es fe: es autoidolatría política. 4. Confusión entre pensamiento y realidad. Cree que decir algo lo convierte automáticamente en verdad o hecho. 5. Percepción distorsionada del tiempo y la historia. Se ve como figura histórica incomparable, incluso por encima de leyes o generaciones. 6. Narrativas épicas ficticias. Relatos de logros exagerados o directamente inexistentes, defendidos con convicción. 7. Hipervigilancia paranoia de “enemigos por todas partes”, incluso entre aliados históricos. 8. Negación alucinatoria del daño causado incapacidad real de ver consecuencias negativas de sus decisiones. Por favor SEÑORA ENTREGUEN EL PODER. El plan Venezuela pasó a paso! A pesar de haber sido derrotados y recibir el precio de la gente, Manuel Zelaya sigue con intención de quedarse el poder”.

Tomás Zambrano: “Presidenta con todo el respeto del mundo deje de inventar y mentir señora. Ustedes ya perdieron catastróficamente y humillantemente en la urnas, el pueblo habló y dijo #FueraElFamilion, lo que busca Mel Zelaya y Libre es un Auto Golpe para quedarse a la fuerza en el poder y convertirnos en una dictadura de izquierda al estilo Venezuela, se alerta al mundo, a toda la comunidad internacional, a los observadores internacionales que en Honduras los socialistas han puesto en marcha un “AUTO GOLPE” irrespetando al pueblo y violentar la voluntad expresada el 30 de noviembre. Se le hace un llamado histórico a las FF AA cuidar de su mandato constitucional y que se garantice que estos que gobiernan entreguen el poder el 27 de enero y se realice el traspaso de mando al nuevo presidente electo Nasry Asfura, dejen de llamar a la confrontación y a la violencia con sus colectivos convocados a la calle. Usted está en la obligación de llamar a la paz y de reconocer que perdieron en las elecciones, sean serios y acepten que el pueblo no los quiere un minuto más en el poder”.

Rashid Mejía: “Señora, váyase con dignidad, con un poquito al menos. Ustedes estos 4 años hablaron de golpe pero quienes lo dieron varias veces fueron ustedes. Sigue sin darse cuenta, por eso la gente votó para sacarlos. Déjenos en paz, garantice la transición, no ocasione más crisis”.

María Antonieta Mejía: “No se equivoque y haga una salida elegante. El 30 de noviembre el pueblo hondureño habló con claridad. Lo hizo en paz, en las urnas y conforme a la ley. Ese día eligió un rumbo distinto y cerró democráticamente su ciclo de gobierno. Convertir una derrota electoral en relatos de “golpe”, “inteligencia artificial” y llamados a la movilización no es responsabilidad histórica; es negación política.

Trasladar la frustración a la calle y poner en riesgo la paz social no es propio de una mandataria, es la reacción inconsciente de quien no acepta el veredicto ciudadano. El pueblo ya cumplió. Ahora corresponde a usted y a su partido respetar esa decisión y actuar a la altura que el país merece”.

Jorge Cálix: “Nadie le va a dar golpe a su mal gobierno. Ya recibieron su castigo y fue en las urnas, donde no llegaron ni al 20% de los votos. No le luce hablar de golpes de estado, cuando usted ejecutó un golpe de estado al poder legislativo el 21 de enero de 2022. Es usted una golpista más, que como toda golpista, no quiere reconocer la voluntad popular expresada en las urnas y que de manera contundente los quiere fuera de casa presidencial. No juegue con fuego presidenta Xiomara Castro. No intente evitar ni usted ni su partido -que es ahora un partido minoritario más-, que el 27 de enero de 2026 asuma el nuevo Presidente que será declarado en los próximas días por el CNE”.

Kilvett Bertrand: “El único golpe que recibió su gobierno fue el pasado 30 de Noviembre cuando el pueblo los rechazó categórica y democráticamente en las urnas. Ya sabemos que pretenden el caos, que quieren destruir el país, porque en el camino de perder el poder están dispuestos a inventar historias y quemar a Honduras. No se los vamos a permitir, es momento que las fuerzas democráticas nos levantemos con fuerzas, con el apoyo de la comunidad internacional y rescatar a Honduras”.

Otras reacciones:

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC): “Lo que queremos es paz, hondureño quiere paz. Toda convocatoria a violencia y a perjudicar el hondureño al hondureño no es necesario ni es factible. Queremos definir a los próximos administradores del país para los siguientes cuatro años”.