Nasralla, al 16 de enero, no ha sido expulsado del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales afirma que Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, fue expulsado de ese instituto político. Sin embargo, la información es falsa. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, confirmó a EH Verifica que la información es falsa. Además, no existe ningún comunicado oficial compartido por el Partido Liberal que confirme la supuesta expulsión de Nasralla “Salvador Nasralla es expulsado del Partido Liberal”, dice textualmente el arte compartido en una publicación de TikTok hecha el 15 de enero de 2026, que ha sido compartido más de 380 veces.



Salvador Nasralla perdió las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025,en las que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, resultó electo con una diferencia menor al 1% de los votos por encima de Nasralla. El 12 de enero de 2026, anunció que buscará nuevamente la presidencia de Honduras en 2029, en representación del Partido Liberal, con la organización de mejores estructuras. Esta sería su quinta candidatura presidencial. En recientes declaraciones , Roberto Contreras afirmó que Salvador Nasralla no es más un candidato y le invitó a retirarse del Partido Liberal en caso de no estar dispuesto a cumplir con la disciplina interna de esa entidad política. Además, Contreras advirtió que el Partido Liberal expulsará a cualquier miembro que negocie o busque acuerdos con el partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de su rechazo a acercamientos políticos con esa fuerza política.

No fue expulsado

Una revisión en las redes sociales del Partido Liberal en Facebook , Instagram y X no evidencia ninguna publicación que confirme la supuesta expulsión de Nasralla. EH Verifica revisó la cuenta oficial de Roberto Contreras y encontró un tuit del 7 de enero de 2026 en el que el alcalde aclaró que no propusp la expulsión de Salvador Nasralla ni de su esposa, Iroshka Elvir.