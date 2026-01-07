Este comunicado en el que Roberto Contreras plantea expulsar a Nasralla e Iroshka del Partido Liberal es apócrifo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un supuesto comunicado en el que el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, convoca a una reunión “de carácter urgente” para analizar la expulsión de Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, Josué Colindres y Dani Portillo.
El documento es apócrifo, confirmó Contreras a EH Verifica, al igual que otras autoridades del Partido Liberal.
"¡Duelo de traicioneros! El Pollo Contreras, anuncia la EXPULSIÓN de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir del Partido Liberal de Honduras, según el por estar participando a espaldas de él en supuestas negociaciones", dice literalmente una entrada en Facebook, difundida el 7 de enero de 2026.
La desinformación ha sido amplificada por algunos medios de comunicación y periodistas, lo que ha contribuido a generar confusión en la opinión pública.
Roberto Contreras, actual alcalde y reelecto en San Pedro Sula, ha manifestado desacuerdos con Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, debido a las diferencias en torno a la posibilidad de que esa institución política obtenga la presidencia del Congreso Nacional.
Estos desacuerdos han provocado una evidente fractura interna dentro del Partido Liberal, justo a 20 días de la toma de posesión del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Comunicado apócrifo
En primer lugar, una búsqueda inversa en Google del supuesto comunicado no arrojó registros oficiales que validen lo que los usuarios dan por cierto en redes sociales.
Tampoco se encontró el documento en las cuentas oficiales del Partido Liberal ni en las de Roberto Contreras.
En respuesta a EH Verifica, Contreras aseguró que el documento es falso.
Otras autoridades del Partido Liberal coincidieron en que, si bien el contenido apócrifo guarda similitudes con documentos reales, no fue elaborado por ese instituto político.
En conclusión, es falso el comunicado atribuido al Partido Liberal en el que se afirma que Contreras convocó a una reunión para expulsar a Nasralla, Iroshka y otras dos figuras.