Este comunicado en el que Roberto Contreras plantea expulsar a Nasralla e Iroshka del Partido Liberal es apócrifo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un supuesto comunicado en el que el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, convoca a una reunión “de carácter urgente” para analizar la expulsión de Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, Josué Colindres y Dani Portillo. El documento es apócrifo, confirmó Contreras a EH Verifica, al igual que otras autoridades del Partido Liberal. "¡Duelo de traicioneros! El Pollo Contreras, anuncia la EXPULSIÓN de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir del Partido Liberal de Honduras, según el por estar participando a espaldas de él en supuestas negociaciones", dice literalmente una entrada en Facebook, difundida el 7 de enero de 2026.

La desinformación ha sido amplificada por algunos medios de comunicación y periodistas, lo que ha contribuido a generar confusión en la opinión pública. Roberto Contreras, actual alcalde y reelecto en San Pedro Sula, ha manifestado desacuerdos con Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, debido a las diferencias en torno a la posibilidad de que esa institución política obtenga la presidencia del Congreso Nacional. Estos desacuerdos han provocado una evidente fractura interna dentro del Partido Liberal, justo a 20 días de la toma de posesión del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Comunicado apócrifo