Orellana sobre la declaratoria electoral: "¿Habrá algún consejero capaz de cometer un delito?"

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal de la República, Edmundo Orellana, afirmó que si un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) se niega a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional para intervenir en el proceso.
A través de una publicación en sus redes sociales, Orellana, explicó que de concretarse ese escenario, advirtió, el funcionario incurriría en responsabilidad penal.
"Se afirma que, en caso de que un consejero del CNE se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional", escribió.
En su mensaje añadió que el consejero incurriría en responsabilidad penal. "¿Habrá algún consejero capaz de cometer un delito?", cuestionó el exfiscal general.
Se afirma que, en caso de que un consejero del CNE se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional.— Edmundo Orellana (@mundoorellana) December 13, 2025
De suceder, el consejero incurriría en responsabilidad penal.
¿Habrá consejero capaz de cometer delito?
Ud, qué opina?
El señalamiento surge en el contexto de las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre en Honduras, en las que la población eligió al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, además de 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
El pleno del CNE, integrado por los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, debe ofrecer la declaratoria de elecciones antes del 30 de diciembre. Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa ha expresado desconocer los resultados de los comicios.
Durante una conferencia de prensa el 5 de diciembre, Ochoa denunció un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.