Orellana sobre la declaratoria electoral: "¿Habrá algún consejero capaz de cometer un delito?"

Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal de la República, Edmundo Orellana, afirmó que si un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) se niega a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional para intervenir en el proceso.

A través de una publicación en sus redes sociales, Orellana, explicó que de concretarse ese escenario, advirtió, el funcionario incurriría en responsabilidad penal.

"Se afirma que, en caso de que un consejero del CNE se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional", escribió.

En su mensaje añadió que el consejero incurriría en responsabilidad penal. "¿Habrá algún consejero capaz de cometer un delito?", cuestionó el exfiscal general.