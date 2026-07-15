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Mientras se jugaba el pase a la final: intento de robo a casa de seleccionado español

La Policía local reportó otras denuncias por robos en residencias cercanas a la casa del jugador mientras celebraban la clasificación a la final

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 11:36
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Horas después de tocar el cielo con la Selección de España, la tranquilidad en el plantel se vio sacudida por un tenso episodio de robo.

 Foto: EFE
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España y Francia protagonizaron un duelo de titanes por el pase a Nueva York para la gran final del Mundial 2026.

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Con superioridad táctica y dominio en la cancha, los dirigidos por De la Fuente volvieron a poner a 'La Furia Roja' en una final 16 años después.

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Mientras el país aún celebraba la clasificación, las alarmas se encendieron en la vivienda de un crack por una alerta de robo.

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Alrededor de las cuatro de la madrugada (hora de España), un grupo de ladrones intentó vulnerar el perímetro de la casa de la joya española Lamine Yamal.

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El personal de vigilancia detectó a través de las cámaras de seguridad a dos individuos encapuchados que intentaban trepar el muro exterior de la propiedad.

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Afortunadamente, el intento de robo quedó frustrado gracias a la rápida y efectiva intervención de los vigilantes de seguridad privada contratados por el jugador.

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Al percatarse de que habían sido descubiertos por los guardias, los asaltantes desistieron de su plan, emprendiendo una veloz huida para perderse en las inmediaciones.

 Foto: Cortesía redes
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Tras frustrar el asalto, el equipo de seguridad privada dio aviso inmediato a la Policía local, quienes se desplazaron rápidamente al lugar.

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Las autoridades investigativas en Barcelona han asumido el caso, catalogándolo de forma preliminar como un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

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La policía confirmó que esa misma madrugada se registraron otros intentos de intrusión en viviendas cercanas de la misma zona residencial.

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Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis para determinar si los asaltantes buscaban específicamente la casa de la estrella de la Roja.

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