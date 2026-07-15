Mientras se jugaba el pase a la final: intento de robo a casa de seleccionado español

Horas después de tocar el cielo con la Selección de España, la tranquilidad en el plantel se vio sacudida por un tenso episodio de robo.
España y Francia protagonizaron un duelo de titanes por el pase a Nueva York para la gran final del Mundial 2026.
Con superioridad táctica y dominio en la cancha, los dirigidos por De la Fuente volvieron a poner a 'La Furia Roja' en una final 16 años después.
Mientras el país aún celebraba la clasificación, las alarmas se encendieron en la vivienda de un crack por una alerta de robo.
Alrededor de las cuatro de la madrugada (hora de España), un grupo de ladrones intentó vulnerar el perímetro de la casa de la joya española Lamine Yamal.
El personal de vigilancia detectó a través de las cámaras de seguridad a dos individuos encapuchados que intentaban trepar el muro exterior de la propiedad.
Afortunadamente, el intento de robo quedó frustrado gracias a la rápida y efectiva intervención de los vigilantes de seguridad privada contratados por el jugador.
Al percatarse de que habían sido descubiertos por los guardias, los asaltantes desistieron de su plan, emprendiendo una veloz huida para perderse en las inmediaciones.
Tras frustrar el asalto, el equipo de seguridad privada dio aviso inmediato a la Policía local, quienes se desplazaron rápidamente al lugar.
Las autoridades investigativas en Barcelona han asumido el caso, catalogándolo de forma preliminar como un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
La policía confirmó que esa misma madrugada se registraron otros intentos de intrusión en viviendas cercanas de la misma zona residencial.
Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis para determinar si los asaltantes buscaban específicamente la casa de la estrella de la Roja.