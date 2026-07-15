Vicepresidenta argentina llama "piratas usurpadores" a los ingleses antes de la semifinal

"Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", escribió en las últimas horas la vicepresidenta en su cuenta de la red social X.