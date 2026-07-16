Encapuchados en moto asesinan a dos jóvenes en Baracoa, Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- La violencia volvió a irrumpir al municipio de Puerto Cortés, donde este miércoles 15 de julio un ataque armado dejó como saldo dos jóvenes muertos en el barrio Las Brisas, en el sector de Baracoa.

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres que se movilizaban en motocicleta y cubrían sus rostros con pasamontañas llegaron hasta el lugar donde permanecían las víctimas y comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió de manera repentina y, según las primeras investigaciones, los agresores abandonaron la escena inmediatamente después de perpetrar el crimen.

Uno de los fallecidos fue identificado como Marvin Noé Gómez Fajardo, de 21 años de edad, conocido como "El Tato", originario de Santa Bárbara y residente en el sector donde ocurrió el atentado.