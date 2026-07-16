Encapuchados en moto asesinan a dos jóvenes en Baracoa, Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- La violencia volvió a irrumpir al municipio de Puerto Cortés, donde este miércoles 15 de julio un ataque armado dejó como saldo dos jóvenes muertos en el barrio Las Brisas, en el sector de Baracoa.
De acuerdo con la información preliminar, varios hombres que se movilizaban en motocicleta y cubrían sus rostros con pasamontañas llegaron hasta el lugar donde permanecían las víctimas y comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones.
El ataque ocurrió de manera repentina y, según las primeras investigaciones, los agresores abandonaron la escena inmediatamente después de perpetrar el crimen.
Uno de los fallecidos fue identificado como Marvin Noé Gómez Fajardo, de 21 años de edad, conocido como "El Tato", originario de Santa Bárbara y residente en el sector donde ocurrió el atentado.
La segunda víctima fue identificada por sus familiares como Óscar David García, un adolescente de apenas 16 años que resultó gravemente herido durante el tiroteo.
Murió mientras era trasladado
Tras el ataque, el menor fue trasladado inicialmente hacia el Hospital de Puerto Cortés, donde recibió atención médica de emergencia.
Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, especialmente un impacto de bala en la cabeza, los médicos decidieron remitirlo hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el adolescente falleció durante el traslado al centro asistencial, elevando a dos el número de víctimas mortales del atentado.
Móvil del crimen
Equipos de la Policía Nacional realizaron operativos y saturaciones en distintos sectores de Baracoa en busca de indicios que permitan identificar y capturar a los responsables.
De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el doble homicidio podría estar relacionado con disputas vinculadas al tráfico de drogas, debido a que uno de los fallecidos supuestamente tenía antecedentes por ese delito, aunque esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente.
El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho violento en la zona norte del país.