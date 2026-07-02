Encapuchados los persiguieron hasta matarlos: Hipótesis del crimen de los hermanos Osman y Darwin

Dos hermanos fueron acribillados con múltiples impactos de bala en la colonia Lomas de Buenos Aires, en La Ceiba. Las autoridades ya identificaron a las víctimas.
Los fallecidos fueron identificados como Osman Naín Jiménez Munguía, de 26 años, y Darwin Javier Padilla Jiménez, quienes, según confirmó la Policía, eran hermanos.
Vecinos del sector relataron que los dos hermanos eran perseguidos por varios hombres armados durante la noche del martes. Aunque intentaron ponerse a salvo, fueron alcanzados por sus atacantes.
Los cuerpos de los dos jóvenes quedaron tendidos a un costado de una calle de tierra, mientras que los responsables huyeron con rumbo desconocido.
¿Cuál es la hipótesis que se maneja? Las autoridades indicaron que, según las líneas de investigación, el doble crimen estaría relacionado con disputas entre estructuras delictivas que operan en la zona.
Familiares de los jóvenes llegaron hasta la morgue del Ministerio Público para retirar los cuerpos, luego de que se les practicara la autopsia en La Ceiba.
Según se conoció, al momento del levantamiento de los cuerpos una de las víctimas quedó boca abajo. El crimen ocurrió durante la noche del martes 30 de junio.
De acuerdo con los reportes, ambos residían en la colonia Gonzalo Rivera, un sector cercano al lugar donde ocurrió el ataque armado que les costó la vida.
Las versiones recabadas en la zona indican que los atacantes iniciaron una persecución a pie por un sector montañoso de la colonia, hasta darles alcance.
Según información proporcionada por algunos testigos, las personas que asesinaron a los hermanos iban encapuchadas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de los responsables.