¿Descarta a Davis Flow? Raúl Cáceres sorprende: “No hay ningún tiktoker”

Raúl Cáceres terminó con sentimientos encontrados después del empate 1-1 entre Platense y Marathón por la segunda jornada del Torneo Apertura. El Tiburón consiguió rescatar un punto en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, pero el resultado no terminó de convencer al entrenador, quien considera que su equipo todavía tiene mucho por mejorar.

Puerto Cortés, Honduras. - El técnico de Platense , Raúl Cáceres , fue contundente al referirse al caso de Davis Flow , quien estuvo entrenando con el equipo porteño, y aseguró que el club está enfocado en los 26 jugadores que actualmente conforman el plantel.

“En Platense. En lo que queremos, que nos podemos hacer y que no nos convencemos, no damos ese paso. Ver algunas actitudes de algunos jugadores en tristeza y eso es lo que me embarga ahorita en el corazón”, explicó.

Al finalizar el partido, Cáceres fue visto pensativo en el banquillo, con la mirada perdida hacia el horizonte. Cuando fue consultado sobre qué pasaba por su cabeza en ese momento, el técnico no ocultó su preocupación por el rendimiento y, sobre todo, por la actitud de algunos de sus futbolistas.

El entrenador considera que Platense mostró una mejor versión respecto al debut, pero todavía existen problemas de funcionamiento colectivo. Cáceres destacó la calidad individual de algunos de sus jugadores, aunque señaló que todavía necesitan tiempo para conocerse dentro del terreno de juego.

“No puede existir un conformismo de parte nuestra cuando tenemos un jugador más en nuestra cancha”, sentenció.

Aunque valoró la reacción de sus dirigidos para conseguir el empate después de comenzar perdiendo, Cáceres dejó claro que no quiere que el resultado genere conformismo. Incluso recordó que Marathón terminó jugando con un hombre menos y que Platense debía haber aprovechado mejor esa situación.

“Dos o tres jugadores de muy buen nivel, con mucha calidad, pero que a nivel de equipo está faltando ese conocimiento como compañeros. Esa lectura”, explicó.

Esa falta de sincronización, según el técnico, termina afectando especialmente el equilibrio defensivo. Platense busca atacar constantemente, pero cuando pierde la pelota queda expuesto y los errores en la salida pueden convertirse en oportunidades para el rival.

“Somos muy impetuosos. Hay momentos de partido que nos gana y nos caemos en la trampa del deseo de salir. Y esa imprecisión en último cuarto de cancha, en media cancha, es la que nos termina haciendo sufrir”, analizó.

Cáceres también destacó el respaldo de la afición en el estadio Excélsior y reconoció que le duele no poder regalarle una victoria a la gente de Puerto Cortés.

“Esa es la pena que llevo, eso es lo que me duele, me conmueve el no ver a una afición volcada en alegría después de un partido, porque yo sí me encarno en ellos”, manifestó.

El estratega fue claro al hablar de sus aspiraciones con el equipo y dejó una frase que resume su inconformidad pese al punto conseguido.

“Yo siento que Platense está para más. Y ahí en el campo debe reflejar algo más”, afirmó.

En medio de la conferencia también apareció uno de los temas que más polémica ha generado alrededor del club en los últimos días: Davis Flow.

El creador de contenido y tiktoker estuvo entrenando con Platense durante la pretemporada y su posible incorporación al equipo generó opiniones divididas entre los aficionados. Incluso, antes del encuentro ante Marathón, un aficionado le gritó a Cáceres que no quería “payasos” en el partido, en una clara referencia al caso del jugador.

Consultado directamente sobre la situación, el entrenador evitó entrar en una confrontación, pero sus palabras dejaron prácticamente definida la situación de Davis Flow con el conjunto porteño.

“Hay temas que son sensibles en este momento y yo no puedo entrar a polemizar, porque al final se tergiversa mi opinión”, comenzó diciendo Cáceres.

El técnico explicó que actualmente su atención está puesta en los futbolistas que forman parte del plantel y fue contundente al marcar distancia con el caso del tiktoker.

“Nosotros estamos enfocados en el plantel de 26 jugadores que están entrenando ahorita en el equipo. No hay ningún tiktoker”, declaró.

La frase de Cáceres deja entrever que Davis Flow no formará parte del plantel de Platense para este Torneo Apertura, después de haber entrenado con el equipo y estar bajo la lupa durante las últimas semanas.

El entrenador también aclaró que su postura no responde a las críticas de los aficionados y que la decisión se toma desde la planificación deportiva.

“Esto no es de que yo respeto a todos los aficionados de Platense, a todos, pero no es eso. Nosotros tenemos la convicción y el ritmo que tenemos de Platense”, explicó.

Cáceres aseguró que Platense continuará trabajando con los jugadores que tiene actualmente y que cualquier nuevo fichaje deberá llegar preparado para competir y estar a la altura de la institución.

“Esperemos que el que llegue venga a ganar la final y no va a complicar el aspecto anímico del aficionado. Todos los jugadores que lleguen a Platense estén a la altura del club, que es lo que esperamos”, señaló.

Además, el técnico confirmó que la institución todavía busca reforzar principalmente el ataque. Reveló que existen conversaciones con un jugador nacional y otro extranjero y que esperan definir alguna contratación en las próximas horas.

“Necesitamos ver más allá de lo que tenemos”, dijo Cáceres, quien considera que el equipo necesita mayor profundidad para afrontar el campeonato.

Sobre el empate ante Marathón, el entrenador también tuvo palabras positivas para Ping Gutiérrez, quien debutó con gol. Cáceres confía en que el tanto pueda darle confianza al atacante, aunque reconoció que todavía no mostró su mejor versión.

“Cristian Gutiérrez, va a ser un jugador que va a dar mucho al equipo”, aseguró.

Platense suma un punto después de las primeras dos jornadas del Apertura, pero para Raúl Cáceres el objetivo está mucho más arriba. El entrenador quiere un equipo que compita mejor, que aproveche sus oportunidades y que haga del Excélsior una verdadera fortaleza.