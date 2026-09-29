Polo se debilita a tormenta tropical en su paso por el estado mexicano de Sonora

Ciudad de México, México.- Polo se debilitó este martes a tormenta tropical en su paso por el estado de Sonora (noroeste de México), donde recién tocó tierra por segunda vez y se espera que siga perdiendo intensidad para disiparse el miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) Polo había disminuido la fuerza de sus vientos sostenidos hasta los 100 kilómetros por hora, con rachas de 120 kilómetros por hora. Ahora como tormenta tropical, el centro de Polo se ubicaba a 160 kilómetros al noreste de Guaymas, Sonora, mientras el fenómeno se desplazaba hacia el noreste a 33 kilómetros por hora.

Previamente, Polo tocó tierra como huracán categoría 1 en Guaymas, alrededor de las 10:00 hora local (17:00 GMT), después de haber impactado Comondú, Baja California Sur, cerca de las 00:00 hora local (06:00 GMT) como huracán categoría 2. "Con la pérdida de fuerza del ciclón, el SMN levantó las alertas por vientos de huracán y tormenta tropical que permanecían vigentes en Sonora y Sinaloa", apuntó el organismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas por el ciclón. No obstante, las fuertes lluvias y vientos han provocado inundaciones y daños materiales en Baja California Sur y Sonora, aunque aún no hay un balance oficial.