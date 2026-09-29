Senado de México aprueba la reforma que prohíbe la doble nacionalidad a gobernantes

Ciudad de México, México.- El Senado mexicano aprobó este martes por mayoría calificada una reforma constitucional que exigirá tener únicamente la nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. El proyecto fue aprobado, en lo general y particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, por lo que quedó avalado sin modificaciones y fue remitido a los congresos locales. La reforma modifica tres artículos de la Constitución para establecer que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Si poseen otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado dejó efectivamente de existir. Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, o utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tampoco podrán ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática. Los cambios serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ejerzan alguno de esos cargos cuando la reforma entre en vigor.