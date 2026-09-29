Supremo de EE UU reactiva temporalmente la deportación de migrantes a terceros países

Washington, Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump reactivar de forma temporal su política para enviar a algunos deportados a terceros países con los que tienen vínculos y ha programado nuevas audiencias para conocer este caso.

La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre a qué país serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Bajo esta estrategia de control fronterizo, las autoridades estadounidenses han concretado acuerdos bilaterales con más de 30 naciones para transferir a migrantes que ingresan de forma irregular.