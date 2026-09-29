Supremo de EE UU reactiva temporalmente la deportación de migrantes a terceros países

Washington, Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump reactivar de forma temporal su política para enviar a algunos deportados a terceros países con los que tienen vínculos y ha programado nuevas audiencias para conocer este caso.
La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre a qué país serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
Bajo esta estrategia de control fronterizo, las autoridades estadounidenses han concretado acuerdos bilaterales con más de 30 naciones para transferir a migrantes que ingresan de forma irregular.
Más de 25.000 migrantes han sido enviados a terceros países desde que Trump puso en marcha esta política, según datos de organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el lunes 07 de septiembre a Estados Unidos que detenga la expulsión de migrantes hacia países donde "pueden sufrir daños irreparables", incluido Haití.
Asimismo, reclamó a las autoridades estadounidenses que garanticen un proceso legal y justo para los migrantes que son expulsados hacia terceros países y que tengan la posibilidad efectiva de impugnar las decisiones antes de que estas sean ejecutadas.
La advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación de organismos de la ONU por las expulsiones desde Estados Unidos hacia terceros países, especialmente cuando estos no ofrecen garantías suficientes para proteger la integridad y los derechos de los migrantes.