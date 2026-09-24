Donald Trump pide al Supremo permitir las deportaciones de migrantes a terceros países

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno del presidente, Donald Trump, pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando migrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen.

El fiscal general, Todd Blanche, anunció este jueves en un mensaje en redes sociales que el Departamento de Justicia acudiría al Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva el miércoles la decisión de un juez federal de Boston contra las deportaciones rápidas a terceras naciones.

El tribunal considera que los afectados deben tener la oportunidad de alegar que podrían sufrir persecución o tortura en el país de destino.