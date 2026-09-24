Netanyahu insiste ante la ONU que si no hubieran atacado Irán "todos estaríamos muertos"

Naciones Unidas.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue "una de las decisiones más fáciles" que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, "todos estaríamos muertos". "La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos", añadió el mandatario en un discurso grandilocuente ante una sala semivacía.

Boicot al discurso en la ONU

La intervención de Netanyahu en la ONU volvió a estar marcada un año más por la salida de numerosos representantes de la sala cuando el mandatario tomó la palabra. El gesto de los delegados dejó amplias zonas de la sala vacías durante uno de los discursos más esperados de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea.

"Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora", dijo el propio Netanyahu antes de comenzar su discurso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras, entre los asistentes en los palcos se podían ver simpatizantes con kipás y pines con la bandera de Israel en las solapas, mientras algunos se hacían selfis y aplaudían de pie. Entre quienes lo apoyaban, algunos corearon consignas de respaldo a Netanyahu, entre ellas una que decía "Bibi, eres la luz de esta habitación", mientras otros se levantaron para aplaudir al primer ministro israelí.

La protesta diplomática coincidió con una movilización convocada en distintos puntos de Nueva York, al igual que otros años, contra la presencia del líder israelí en la ciudad con motivo de la Asamblea General.