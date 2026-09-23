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EE UU abandona la Asamblea General después de que el presidente iraní los llame terroristas

La tensión entre Washington y Teherán escaló en la ONU luego de un intercambio de acusaciones durante la intervención del mandatario iraní

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 16:09
EE UU abandona la Asamblea General después de que el presidente iraní los llame terroristas

El iraní acusó a EE.UU. y a Israel de no haber "respetado ninguna ley internacional".

 Foto: EFE

Naciones Unidas.- El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala este miércoles después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, los llamara terroristas, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, los acusara de lo mismo.

"Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", declaró Pezeshkian durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Pezeshkian arrancó explicando que tenía preparado otro discurso pero que decidió modificarlo después de que Trump los acusara de terroristas.

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"Vengo de Irán, donde bombardearon una escuela. Ven estas niñas estos niñas perecieron bajo las bombas armas utilizadas por Estados Unidos Israel eran niñas inocentes que no habían cometido crimen alguno", añadió el presidente.

El iraní acusó a EE.UU. y a Israel de no haber "respetado ninguna ley internacional".

"Ayer, (el presidente Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo, y ellos martirizaron a nuestro líder sin ningún motivo", afirmó Pezeshkia.

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Durante su intervención, Trump planteó que debe tomar "una gran decisión": "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", preguntó.

La Administración de Trump autorizó hace tan solo unos días a la delegación de Irán liderada por su presidente viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Al igual que en 2025, los representantes iraníes están sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, entre ellas la prohibición de adquirir productos de lujo.

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Redacción web
Agencia EFE

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