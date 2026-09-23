EE UU abandona la Asamblea General después de que el presidente iraní los llame terroristas

Naciones Unidas.- El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala este miércoles después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, los llamara terroristas, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, los acusara de lo mismo.

"Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", declaró Pezeshkian durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Pezeshkian arrancó explicando que tenía preparado otro discurso pero que decidió modificarlo después de que Trump los acusara de terroristas.