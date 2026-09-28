Más de 700 viviendas han sido entregadas a afectados por terremotos en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Un total de 709 viviendas nuevas han sido entregadas a familias que resultaron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, indicó este lunes la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, quien tiene como meta otorgar 4.000 nuevas casas a afectados antes de que culmine el año.

"Ya hemos entregados 709, pero serán muchas más porque tenemos planes secretos", dijo Rodríguez durante una jornada de entrega de viviendas en Caracas.