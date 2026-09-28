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Más de 700 viviendas han sido entregadas a afectados por terremotos en Venezuela

Después de los terremotos registrados el 24 de junio de 2026, paises continúa brindando ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en Venezuela

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 14:24
Más de 700 viviendas han sido entregadas a afectados por terremotos en Venezuela

La mandataria, además, indicó que unas 1.800 viviendas han sido rehabilitadas por su Gobierno.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- Un total de 709 viviendas nuevas han sido entregadas a familias que resultaron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, indicó este lunes la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, quien tiene como meta otorgar 4.000 nuevas casas a afectados antes de que culmine el año.

"Ya hemos entregados 709, pero serán muchas más porque tenemos planes secretos", dijo Rodríguez durante una jornada de entrega de viviendas en Caracas.

Suben a 5,278 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

La mandataria, además, indicó que unas 1.800 viviendas han sido rehabilitadas por su Gobierno.

A inicios de mes, Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron un contrato que establece, en una primera fase, la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros generados por el devastador doble sismo.

Más de 700 viviendas han sido entregadas a afectados por terremotos en Venezuela
(Foto: EFE)

Según el Ministerio de Comunicación de Venezuela, el convenio también "contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población".

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Redacción web
Agencia EFE

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