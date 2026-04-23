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Olimpia jugará amistoso internacional con histórico equipo de la MLS en Estados Unidos

Este partido se llevará a cabo el próximo 11 de julio a partir de las 6:00 PM

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 13:57
Olimpia jugará amistoso internacional con histórico equipo de la MLS en Estados Unidos

Los aficionados catrachos radicados en el país norteamericano tendrán la oportunidad de ver a su amado león.

 Foto: Cortesía.

Houston, Estados Unidos.- El Club Deportivo Olimpia no pierde tiempo y desde ya piensa en lo que será su pretemporada de cara al próximo torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras.

Aprovechando el parón de más de un mes que habrá de competiciones oficiales por el desarrollo del Mundial United 2026, donde la Selección de Honduras no logró clasificar, el equipo melenudo ya confirmó su primer partido amistoso.

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El choque será nada más y nada menos que con el Houston Dynamo, uno de los equipos de la MLS más queridos por los hondureños, por el paso de varios jugadores catrachos como Boniek García, Maynor Figueroa, Alberth Elis, Romell Quioto, entre otros.

Este partido se llevará a cabo el próximo 11 de julio a partir de las 6:00 PM. La sede será el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

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Los aficionados melenudos radicados en el país norteamericano tendrán la oportunidad de ver a su amado león, que seguramente llegará con todas sus figuras a este encuentro.

En las próximas semanas se estarán confirmando más detalles sobre la boletería e información adicional sobre este encuentro deportivo.

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Redacción web
Gilmer Barralaga

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