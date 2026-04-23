Tomás Zambrano salió rumbo a Nueva York, donde será galardonado

Nueva York, Estados Unidos.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió del país en las últimas horas con destino a Nueva York, donde será reconocido por su trayectoria en un evento oficial.

El viaje ha llamado la atención debido a que el titular del Legislativo decidió trasladarse en un vuelo comercial, sin comitivas de seguridad ni privilegios especiales, compartiendo el trayecto con otros pasajeros.

Zambrano viaja acompañado de su esposa, Yohana Lagos Estrada, previo a su participación en el evento previsto en Estados Unidos.

El reconocimiento se llevará a cabo este 24 de abril, a partir de las 4:00 de la tarde, en el marco de una actividad que reúne a figuras políticas y representantes de distintos sectores en la ciudad estadounidense.