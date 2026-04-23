Tomás Zambrano salió rumbo a Nueva York, donde será galardonado

Nueva York, Estados Unidos.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió del país en las últimas horas con destino a Nueva York, donde será reconocido por su trayectoria en un evento oficial.
El viaje ha llamado la atención debido a que el titular del Legislativo decidió trasladarse en un vuelo comercial, sin comitivas de seguridad ni privilegios especiales, compartiendo el trayecto con otros pasajeros.
Zambrano viaja acompañado de su esposa, Yohana Lagos Estrada, previo a su participación en el evento previsto en Estados Unidos.
El reconocimiento se llevará a cabo este 24 de abril, a partir de las 4:00 de la tarde, en el marco de una actividad que reúne a figuras políticas y representantes de distintos sectores en la ciudad estadounidense.
Galardón
El Metropolitan Republican Club, una de las organizaciones políticas con mayor trayectoria en Estados Unidos, ha seleccionado al líder hondureño para otorgarle el premio Richard M. Nixon “Freedom over Socialism” (Libertad sobre el Socialismo), en el marco de su gala anual número 122 que se celebrará en un exclusivo club privado de Midtown Manhattan.
La distinción resalta la trayectoria de Zambrano como una figura importante del Partido Nacional, destacando su papel en la promoción de la libre empresa y la gobernanza democrática.
Según el comité organizador, el parlamentario se ha consolidado como un referente en la defensa de las instituciones frente a políticas de corte socialista, posicionándose además como una de las figuras con mayor potencial para liderar el futuro político del país bajo principios de soberanía nacional y libertad económica.
“Zambrano Molina ha jugado un papel clave en el avance de los principios de libertad y la empresa privada, manteniéndose firme en oposición a las políticas socialistas en Honduras”, destacó la organización estadounidense en su reseña oficial sobre el galardonado.