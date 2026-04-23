El video sobre la citación del MP a Cossette, Hall y Ochoa es de 2025, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales afirma que el Ministerio Público (MP) citó en 2026 a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, así como al exconsejero Marlon Ochoa, para rendir declaración en una investigación por el delito de traición a la patria. Sin embargo, es engañoso, pues la información está fuera de contexto. La citación no corresponde a 2026, sino a julio de 2025, cuando el MP abrió una investigación. “Y entonces Ahora que dirán? Que fueron amenazadas? A quien van a culpar las heroinas? A toda cerca le llega su hora”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una secuencia de TikTok, compartida más de 600 veces desde el 14 de marzo de 2026.

La Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público citó en julio de 2025 a los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa para que declararan como testigos en una investigación por presunta traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. La investigación se originó tras señalamientos sobre una supuesta obstaculización del cronograma electoral de las elecciones generales, así como denuncias de irregularidades durante las elecciones primarias de marzo de 2025. De forma paralela, el Ministerio Público instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el secuestro de documentación del órgano electoral como parte de las diligencias. En abril de 2026, el Congreso Nacional aprobó un juicio político contra cuatro funcionarios electorales del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del CNE, incluido Marlon Ochoa, quienes fueron denunciados por sus actuaciones en el marco de las elecciones generales de 2025, proceso que concluyó con su destitución.

Video de 2025

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave ubicó el video original, publicado el 30 de julio de 2025 por la cuenta de TikTok del medio de comunicación Hable como habla (HCH).

@hch.tv 🔴 ¡𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! El Ministerio Público (MP), cita a los tres consejeros del CNE, para que rindan declaración en condición de testigos sobre investigación por los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución. ♬ sonido original - HCH Televisión Digital

En esa publicación se informa que el Ministerio Público citó a los tres consejeros del CNE para que rindieran declaración en calidad de testigos, en el marco de una investigación por supuestos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. La descripción del video coincide con el contexto informativo de ese momento. Además, una búsqueda con las palabras clave “Ministerio Público + consejeros + CNE + declaración + testigos + investigación” conduce a múltiples publicaciones de medios de comunicación que reportaron la misma noticia ese día.