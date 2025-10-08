  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras y Japón refuerzan cooperación en infraestructura y gestión de desastres

El canciller hondureño Javier Efraín Bú Soto y su homólogo japonés Takeshi Iwaya acordaron fortalecer la relación entre ambos países en el marco de la Expo de Osaka

  • 08 de octubre de 2025 a las 06:16
Honduras y Japón refuerzan cooperación en infraestructura y gestión de desastres

El canciller hondureño Javier Efraín Bú Soto se reunió en Tokio con su homólogo Takeshi Iwaya para estrechar la cooperación entre ambos países.

 Foto: Redes sociales

Tokio, Japón.- El canciller de Honduras, Javier Efraín Bú Soto, acordó este miércoles reforzar la relación con Japón durante una reunión con su homólogo, Takeshi Iwaya, con motivo del primer viaje del hondureño al archipiélago para participar en la Expo de Osaka.

Ambos ministros "confirmaron que continuarán avanzando la cooperación bilateral para que contribuya a un desarrollo sostenible en los campos de la prevención de desastres y la infraestructura", detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

La oficina definió a Honduras como un "socio importante para Japón, que comparte valores y principios" con el país, cuando se cumplen 90 años del establecimiento de relaciones entre ambas naciones.

Congreso Nacional continuará paralizado y sin fecha para reanudar sesiones

Los responsables trataron también la situación en Asia oriental y, en particular, sus políticas hacia Corea del Norte.

El canciller llegó este martes a Japón y estará hasta el 10 de octubre. Mañana, 9 de octubre, participará en el Evento del Día Nacional de Honduras de la Expo de Osaka.

Liberales reafirman unidad y denuncian presiones políticas del oficialismo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias