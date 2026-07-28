Presidente Asfura plantea una mayor integración económica con Perú para crear empleo

Lima, Perú.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, propuso este martes 28 de julio ampliar las inversiones y fortalecer la relación comercial entre Honduras y Perú con el objetivo de generar más oportunidades de empleo y consolidar una mayor integración económica entre ambas naciones.

Las declaraciones fueron ofrecidas a medios de comunicación peruanos durante su participación en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, celebrada en Lima.

Durante su intervención, Asfura recordó que ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio vigente desde el 29 de mayo de 2015, el cual, señaló, representa una plataforma para ampliar el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones.

El mandatario Asfura destacó que empresas peruanas como Alicorp, Ransa y Vitapro ya mantienen operaciones en Honduras, mientras que compañías hondureñas también han realizado inversiones en territorio peruano, principalmente en el sector energético.