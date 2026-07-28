Presidente Asfura plantea una mayor integración económica con Perú para crear empleo

Lima, Perú.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, propuso este martes 28 de julio ampliar las inversiones y fortalecer la relación comercial entre Honduras y Perú con el objetivo de generar más oportunidades de empleo y consolidar una mayor integración económica entre ambas naciones.
Las declaraciones fueron ofrecidas a medios de comunicación peruanos durante su participación en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, celebrada en Lima.
Durante su intervención, Asfura recordó que ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio vigente desde el 29 de mayo de 2015, el cual, señaló, representa una plataforma para ampliar el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones.
El mandatario Asfura destacó que empresas peruanas como Alicorp, Ransa y Vitapro ya mantienen operaciones en Honduras, mientras que compañías hondureñas también han realizado inversiones en territorio peruano, principalmente en el sector energético.
En ese contexto, expresó que el gobierno busca generar mayor confianza para incentivar la llegada de nuevas empresas peruanas al país y, al mismo tiempo, facilitar la expansión de empresas hondureñas en el mercado peruano.
"Queremos fortalecer nuestras relaciones comerciales, sociales, de seguridad y de inversión; que haya más empresas peruanas en Honduras y más empresas hondureñas en Perú", manifestó el gobernante.
Asfura sostuvo que la inversión, tanto nacional como extranjera, constituye un factor clave para la creación de empleos y el desarrollo económico, al considerar que este es uno de los principales desafíos que enfrentan los países de la región.
El presidente también recordó que Honduras y Perú conmemoran 150 años de relaciones diplomáticas, iniciadas en 1876, y destacó la cooperación y los vínculos históricos entre ambas naciones.
Asimismo, informó que durante su visita sostuvo encuentros con otros mandatarios latinoamericanos, con quienes abordó la importancia de fortalecer la integración regional para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para la población.
El mandatario afirmó que una mayor cooperación entre los países de América Latina permitirá avanzar hacia una región más próspera y con mejores condiciones para el desarrollo económico y social.