Condiciones secas predominan en Honduras este jueves 13 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán este jueves 13 de agosto en la mayor parte de Honduras, aunque durante la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de las regiones norte, oriente y centro.

Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el ingreso de humedad será el factor que favorecerá las precipitaciones en algunas zonas del territorio nacional.

“Por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio nacional estará provocando lluvias y chubascos débiles, aislados sobre sectores de las regiones norte, oriente y centro”, detalló Centeno.

El pronosticador indicó además que las condiciones del oleaje se mantendrán entre 1 y 3 pies de altura tanto en el mar Caribe como en el golfo de Fonseca.