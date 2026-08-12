Condiciones secas predominan en Honduras este jueves 13 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán este jueves 13 de agosto en la mayor parte de Honduras, aunque durante la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de las regiones norte, oriente y centro.
Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el ingreso de humedad será el factor que favorecerá las precipitaciones en algunas zonas del territorio nacional.
“Por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio nacional estará provocando lluvias y chubascos débiles, aislados sobre sectores de las regiones norte, oriente y centro”, detalló Centeno.
El pronosticador indicó además que las condiciones del oleaje se mantendrán entre 1 y 3 pies de altura tanto en el mar Caribe como en el golfo de Fonseca.
En Tegucigalpa se registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 19 C°, de acuerdo con el pronóstico proporcionado por Cenaos.
Para la región central se espera una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°, mientras que en la región insular la máxima será de 32 C° y la mínima de 27 C°.
En la región norte, la temperatura máxima alcanzará los 34 C° y la mínima será de 24 C°. En tanto, para la región oriental se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°.
La región sur tendrá la temperatura máxima más elevada del país, con 40 C°, mientras que la mínima será de 25 C°.
En el occidente de Honduras se espera una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 14 C°, según el reporte del pronosticador de turno de Cenaos.
Centeno señaló que las lluvias previstas para la tarde serán débiles y aisladas y se concentrarán en sectores de las regiones norte, oriente y centro, mientras el resto del país continuará bajo condiciones secas.