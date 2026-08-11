Tres sismos remecen norte de Perú en menos de una hora ¿Hay daños?

Lima, Perú.-Tres sismos de magnitud 4 remecieron este martes la región de Piura, en el norte de Perú, fronteriza con Ecuador, en un lapso de una hora, sin que se reporten víctimas hasta el momento, y días después de los movimientos telúricos en la andina región de Junín, que han dejado cinco fallecidos.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el primer sismo de Piura se registró a las 03:00 horas (08:00 GMT) con magnitud 4,9 y epicentro a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en el océano Pacífico frente a la provincia del mismo nombre. Este movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y una intensidad de III en Sechura.

El segundo reporte fue a las 03:02 horas (08:02 GMT) con magnitud 4 y epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Sechura, a una profundidad de 34 kilómetros.