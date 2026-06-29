Joven de 15 años muere en accidente de motocicleta en Cortés

Cortés, Honduras.- Un accidente vial cobró la vida de un adolescente la noche del domingo 28 de junio, luego de que la motocicleta en la que se transportaba sufriera un accidente en el sector de Casa Quemada, en el municipio de San Antonio de Cortés.
La víctima fue identificada como Franklin Madrid, de apenas 15 años de edad, quien falleció tras las graves lesiones sufridas durante el percance ocurrido en horas de la noche.
De acuerdo con la información preliminar, el menor se desplazaba acompañado de otra persona cuando ocurrió el accidente.
Aunque las circunstancias exactas aún no han sido establecidas por las autoridades, el impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte inmediata del adolescente.
El acompañante de Franklin resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras equipos de socorro y autoridades policiales atendían la emergencia en la zona.
Tras recibir la alerta, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el lugar del accidente, donde procedieron a acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho.
Posteriormente, personal del equipo legal de Medicina Forense llegó a la escena para realizar el levantamiento cadavérico y recabar los elementos necesarios que permitan avanzar en la investigación.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeron al fatal desenlace.