Joven de 15 años muere en accidente de motocicleta en Cortés

Cortés, Honduras.- Un accidente vial cobró la vida de un adolescente la noche del domingo 28 de junio, luego de que la motocicleta en la que se transportaba sufriera un accidente en el sector de Casa Quemada, en el municipio de San Antonio de Cortés.

La víctima fue identificada como Franklin Madrid, de apenas 15 años de edad, quien falleció tras las graves lesiones sufridas durante el percance ocurrido en horas de la noche.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se desplazaba acompañado de otra persona cuando ocurrió el accidente.