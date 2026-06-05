Familia real de Bahréin busca invertir hasta $2,000 millones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una misión de inversionistas de alto nivel procedente de Medio Oriente llegó por primera vez a Honduras en un vuelo privado con el objetivo de evaluar y concretar una cartera de inversiones valorada entre 1,000 millones y 2,000 millones de dólares.
La delegación internacional representa a consorcios financieros vinculados a Shaikh Saud Bin Salman Bin Ali Al-Khalifa, integrante de la familia real del Reino de Bahréin.
De acuerdo con la información proporcionada, el interés de inversión se concentra en tres áreas estratégicas: el fortalecimiento de la soberanía sanitaria, la producción independiente de combustibles y la modernización de los servicios de conectividad digital del Estado.
Las iniciativas analizadas formarían parte de una agenda de desarrollo orientada a impulsar infraestructura y capacidades consideradas prioritarias para el país.
El acercamiento económico es resultado de un proceso de negociación y promoción de país que se ha extendido por más de un año y medio para despertar el interés de inversionistas vinculados a la monarquía del Golfo Pérsico.
Los promotores de la iniciativa confirmaron que el portafolio inicial de proyectos ya registra avances técnicos significativos, incluida la disponibilidad de licencias regulatorias indispensables.
La ejecución de los fondos multinacionales quedará sujeta a los canales de aprobación del Poder Ejecutivo para avanzar con la firma de los memorandos de entendimiento correspondientes.
Renju Chakkappan, director ejecutivo de las corporaciones de la familia real de Bahréin, explicó a EL HERALDO que el primer pilar de la propuesta contempla una transformación estructural del mercado de medicamentos mediante la instalación del laboratorio y fábrica farmacéutica más grande de Centroamérica.
El modelo de negocios diseñado por los inversionistas plantea una alianza estratégica con el Estado hondureño, en la que el gobierno recibiría una participación accionaria directa sin aportar recursos financieros públicos.
La planta industrial buscaría abastecer de inmediato al sistema sanitario nacional y reducir los costos de adquisición de insumos esenciales.
De forma complementaria, el grupo proyecta un programa de modernización tecnológica hospitalaria que iniciaría con la donación de equipo de diagnóstico avanzado para la red pública.
El plan técnico incluye la habilitación de una plataforma de telemedicina con interconexión global para dar sostenibilidad a los servicios de salud durante eventuales contingencias o paralizaciones del personal asistencial en las instalaciones físicas de los centros asistenciales, comenzando por el Hospital Escuela.
"Queremos hacer una inversión en salud, montar la fábrica laboratorio de medicamentos más grandes de Centroamérica, tratando de hacer una alianza con el Gobierno, donde sin inversión del Gobierno se le cedan acciones para que el país tenga acceso inmediato y al menor costo posible", detalló Chakkappan.
El directivo pormenorizó que el impacto positivo de la farmacéutica representará una reducción de entre el 20% y 30% en los precios de las compras institucionales de medicamentos que realiza el país.
A este ahorro directo se sumará un 20% de ganancias netas para las arcas estatales por la comercialización de los productos a nivel regional, además de la retención de divisas al sustituir de forma definitiva las importaciones de las casas farmacéuticas extranjeras.
El segundo componente de gran envergadura consiste en la edificación de una refinería de petróleo de alta capacidad ubicada estratégicamente en la zona costera de Puerto Cortés y Omoá.
La planta de procesamiento proyecta refinar un promedio de 200,000 barriles diarios de crudo para abastecer de gasolinas, diésel, búnker y asfalto el mercado doméstico, rompiendo la dependencia histórica de refinados importados.
Los representantes informaron que el megaproyecto ya dispone del licenciamiento ambiental aprobado para iniciar las obras civiles.
"Es una refinería de petróleo, ya se cuenta con la licencia ambiental para la refinería de petróleo y se piensa montar una refinería para procesar 200,000 barriles diarios más o menos", precisó el alto ejecutivo.
El procesamiento local de crudo busca estabilizar los precios de la economía nacional frente a las fluctuaciones geopolíticas de los carburantes en el mercado internacional.
La operación industrial generará un doble beneficio macroeconómico al reducir la salida de dólares por la compra de combustibles terminados y activar un flujo de ingresos mediante la exportación de derivados hacia los demás países del istmo centroamericano, garantizando además el suministro de asfalto para la red nacional.
La tercera propuesta de la comitiva real consiste en la implementación de una plataforma de visa electrónica (e-Visa) destinada a agilizar el ingreso de turistas y empresarios de latitudes lejanas.
El sistema automatizado resolverá las barreras consulares que enfrentan los ciudadanos del Medio Oriente, quienes actualmente deben trasladarse a terceros países para tramitar visados en las delegaciones diplomáticas hondureñas, limitando el intercambio comercial y turístico con las naciones del Golfo.
"Deseamos invertir más o menos entre un 1 y 2 billones de dólares de inicio porque también hay una propuesta ya del gobierno para que analicemos la construcción y remodelación del puerto en Trujillo", apuntó el entrevistado.
La agenda de la delegación asiática incluyó jornadas de trabajo con representantes del sector privado nacional para explorar alianzas con grupos empresariales hondureños consolidados.
En el ámbito político, los delegados sostuvieron reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales para exponer los alcances de la inyección de capital, la cual prevé la generación inicial de entre 700 y 1.000 empleos directos en las zonas de influencia de los proyectos.
El portavoz corporativo enfatizó que los equipos técnicos internacionales se encuentran listos para regresar al territorio hondureño en un plazo de dos semanas para iniciar la instalación de los componentes operativos una vez que se concreta la audiencia oficial con la Presidencia de la República.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y la designada Presidencial, María Antonieta Mejía, han coordinado los primeros acercamientos logísticos para viabilizar el establecimiento formal de las operaciones de la casa real en el país.
"Si el gobierno da el apoyo y el presidente dice que sí, nosotros estaríamos aquí de nuevo a firmar todos los documentos, si es necesario, la próxima semana o la subsiguiente", enfatizó Chakkappan.